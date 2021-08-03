Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 1.402,26 puandan başladı.

03.08.2021 - 10:03 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,61 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 1.402,26 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile ticaret, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin genişlemenin sürdüğüne işaret etmesi ve pozitif ihracat rakamlarının ardından alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 0,48 artışla 1.399,65 puandan tamamladı.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel ölçekte risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. 

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

GÜNCEL HABERLER

İnternetten beyaz eşya satıp teslim etmiyordu! Yakalandı

İnternetten beyaz eşya satıp teslim etmiyordu! Yakalandı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 7 aylık ihracatı arttı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 7 aylık ihracatı arttı

Son dakika... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde!

Son dakika... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde!

Temmuzda fiyatı en çok düşen 'patlıcan' oldu

Temmuzda fiyatı en çok düşen 'patlıcan' oldu

Melinda ve Bill Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaşacaklar

Melinda ve Bill Gates resmen boşandı: Serveti eşit paylaşacaklar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnternetten beyaz eşya satıp teslim etmiyordu! Yakalandı

İnternetten beyaz eşya satıp teslim etmiyordu! Yakalandı

Sıradaki Haber
2 bin 840 lira ödeniyor! Başvuran alıyor

2 bin 840 lira ödeniyor! Başvuran alıyor

Sıradaki Haber
ABD'den çift aşı olanlara Delta uyarısı

ABD'den çift aşı olanlara Delta uyarısı

Sıradaki Haber
Son dakika... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde!

Son dakika... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde!

Sıradaki Haber