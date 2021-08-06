Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.433,60 puandan başladı.

06.08.2021 - 10:01 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.433,60 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasına karşın alımların güçlenmesi ile yükselişe geçti ve günü de yüzde 1,27 artışla 1.431,78 puandan tamamladı.

Analistler, karışık gelen makroekonomik veri setinin ardından delta varyantının ekonomilere etkisinin ölçümlenmesi açısından ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemli olduğunu, veri öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ise Hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Bakanlık duyurdu: Sınır köyünde PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Sınır köyünde PKK'lı terörist teslim oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk 7 ayında 11,8 milyon yolcu ağırladı

Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk 7 ayında 11,8 milyon yolcu ağırladı

Manavgat'ta yangınlara müdahale sürüyor

Manavgat'ta yangınlara müdahale sürüyor

Gümrüklerde yılın ilk yarısında 4 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Gümrüklerde yılın ilk yarısında 4 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Alaska'da gezi uçağı düştü: 6 ölü

Alaska'da gezi uçağı düştü: 6 ölü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı kaçta 6 Ağustos 2021? Cuma namazı saati İstanbul

Cuma namazı kaçta 6 Ağustos 2021? Cuma namazı saati İstanbul

Sıradaki Haber
Faizsiz olarak 24 ay taksit imkanı sağlanacak

Faizsiz olarak 24 ay taksit imkanı sağlanacak

Sıradaki Haber
BM: Küresel bağışıklık için 11 milyar doza ihtiyaç var

BM: Küresel bağışıklık için 11 milyar doza ihtiyaç var

Sıradaki Haber
Bakanlık duyurdu: Sınır köyünde PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Sınır köyünde PKK'lı terörist teslim oldu

Sıradaki Haber