Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,73 oranında yükselişle 7 bin 568 puandan başladı.
01.11.2023 - 10:12 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,73 oranında yükselişle 7 bin 568 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.30 oranında artışla 7532 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.80 oranında yükselişle 7737 puan, sanayi endeksi yüzde 0.04 oranında düşüşle 12226 puan seviyesinden işlem görüyor.