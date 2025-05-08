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UzmanparaTrump'tan yeni ticaret anlaşması mesajı
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Trump'tan yeni ticaret anlaşması mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

08.05.2025 - 08:33 | | AA
Trump'tan yeni ticaret anlaşması mesajı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı duyuruda, yerel saatle perşembe sabahı 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

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Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi.

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