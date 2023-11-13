Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.17 oranında artışla 7784 puandan başladı.
13.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.17 oranında artışla 7784 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.35 oranında düşüşle 7744 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.23 oranında düşüşle 7517 puan, sanayi endeksi yüzde 0.06 oranında artışla 12630 puan seviyesinde hareket ediyor.