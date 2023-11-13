Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.17 oranında artışla 7784 puandan başladı.

13.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.17 oranında artışla 7784 puandan başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.35 oranında düşüşle 7744 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.23 oranında düşüşle 7517 puan, sanayi endeksi yüzde 0.06 oranında artışla 12630 puan seviyesinde hareket ediyor.

Beyoğlu’ndaki katliamın arka planı yatak odasından çıktı! İntihar mektubu paylaştı

Beyoğlu’ndaki katliamın arka planı yatak odasından çıktı! İntihar mektubu paylaştı

Azerbaycan tezkeresi TBMM'de

Azerbaycan tezkeresi TBMM'de