Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.53 oranında yükselişle 7860 puan seviyesinden başladı.
09.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.53 oranında yükselişle 7860 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.37 oranında yükselişle 7848 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.16 oranında yükselişle 9590 puan, sanayi endeksi yüzde 0.16 oranında artışla 11777 puan seviyesinde hareket ediyor.