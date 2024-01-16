Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.24 oranında yükselişle 8063 puan seviyesinden başladı.
16.01.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.24 oranında yükselişle 8063 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.10 oranında düşüşle 8032 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.57 oranında düşüşle 9831 puan, sanayi endeksi yüzde 0.11 oranında azalışla 11899 puan seviyesinde hareket ediyor.