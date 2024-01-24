Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.41 oranında yükselişle 7982 puan seviyesinden başladı.
24.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.41 oranında yükselişle 7982 puan seviyesinden başladı.
Haberin Devamı
Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.53 oranında yükselişle 7992 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.79 oranında yükselişle 9287 puan, sanayi endeksi yüzde 0.13 oranında artışla 12007 puan seviyesinde hareket ediyor.