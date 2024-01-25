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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.63 oranında yükselişle 8142 puan seviyesinden başladı.

25.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.63 oranında yükselişle 8142 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından şu sıralarda endeks yüzde 0.91 oranında yükselişle 8166 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.56 oranında artışla 9602 puan, sanayi endeksi yüzde 1.02 oranında yükselişle 12239 puan seviyesinde hareket ediyor.

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