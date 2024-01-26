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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.26 oranında yükselişle 8191 puan seviyesinden başladı.

26.01.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.26 oranında yükselişle 8191 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.64 oranında yükselişle 8222 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.41 oranında yükselişle 9544 puan, sanayi endeksi yüzde 0.61 oranında artışla 12450 puan seviyesinde hareket ediyor.

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