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Uzmanpara'Acil kredi programı borçlanmaları rekor kırdı'
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'Acil kredi programı borçlanmaları rekor kırdı'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) acil kredi programından kullanılan kredi miktarı rekor kırdı.

26.01.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
'Acil kredi programı borçlanmaları rekor kırdı'

Fed'in acil kredi programından yapılan borçlanmalar merkez bankasının finans kuruluşlarının bu programın cazip koşullarından yararlanmasını ve arbitraj yapmasını engellemek için programın faiz oranını yükseltmesinden hemen önce yeni bir rekora ulaştı.

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Fed verilerine göre Banka Vadeli Fonlama Programı'na olan talep 24 Ocak Çarşamba gününe kadar olan haftada yaklaşık 6,3 milyar dolar artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,8 milyar dolara ulaştı.

Programın faiz oranının kurumların Fed'de rezervlerini park ederek para kazanabilecekleri oranın giderek altına düşmesinin ardından kasım ortasından bu yana borçlanma 50 milyar dolardan fazla arttı.

Ancak bu risksiz arbitraj ticareti Fed'in çarşamba günü geç saatlerde bu araçla borçlanma maliyetinin derhal geçerli olmak üzere rezerv bakiyelerinden "daha düşük olmayacak" şekilde artacağını açıklamasının ardından fiilen sona erdi. Değişiklikten önce BTFP borçlanma oranı %4,88 civarındaydı. Bu rezerv bakiyelerine ödenen faizden yaklaşık 52 baz puan daha düşük.

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BMO Capital Markets ABD Faiz Stratejisi Başkanı Ian Lyngen, "Fed yaptığı değişiklikte haklıydı. Para politikası açısından bu uyumsuzluğun devam etmesinin bir anlamı yoktu" dedi.

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