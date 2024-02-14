Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.23 oranında yükselişle 9014 puan seviyesinde başladı.
14.02.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.23 oranında yükselişle 9014 puan seviyesinde başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.10 oranında düşüşle 8986 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.89 oranında düşüşle 9933 puan sanayi endeksi yüzde 0.16 oranında primle 13990 puan seviyesinde hareket ediyor.