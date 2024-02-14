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'Enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildi'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini belirtti.

14.02.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
'Enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildi'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ocak ayı tüketici fiyat endeksi verilerinin barınma maliyetindeki artışın endeksi ekonomistlerin tahmininden daha fazla yükseltmesine rağmen enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini söyledi.

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Yellen, ocak ayındaki aylık %0,3'lük sürpriz artışa değil, yıllık %3,1'lik TÜFE enflasyon rakamına odaklandı.

"Açıklanan TÜFE raporu ocak ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 3.1'e gerilediğini gösterdi. Bu oran 2022 yılının Haziran ayında ulaştığı zirvenin altı puan altında" diye konuşan Yellen, "Aynı zamanda birçok tahmincinin enflasyonun düşmesi için ihtiyaç duyacağımızı öngördüğü durgunluk henüz gerçekleşmedi" dedi.

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