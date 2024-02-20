Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.46 oranında yükselişle 9238 puan seviyesinden başladı.
20.02.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.46 oranında yükselişle 9238 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.49 oranında artışla 9241 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.82 oranında yükselişle 10264 puan, sanayi endeksi yüzde 0.25 oranında artışla 14448 puan seviyesinde hareket ediyor.