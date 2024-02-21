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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.52 oranında yükselişle 9393 puan seviyesinden başladı.

21.02.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.52 oranında yükselişle 9393 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.47 oranında yükselişle 9390 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.40 oranında yükselişle 10645 puan, sanayi endeksi yüzde 0.20 oranında artışla 14582 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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