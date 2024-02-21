Gram altın tarihi rekor kırdı

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını uzun süre yüksek tutacağı beklentileri kuvvetlenmişti. Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz hafta altın fiyatları hareketlenmişti.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugün ise gözler ABD Merkez Bankası’nın 30-31 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği toplantısının tutanaklarında olacak. Fed toplantı tutanaklarını saat 22.00’de açıklayacak. Tutanaklarda Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına dair sinyaller aranacak.

PİYASADA FAİZ İNDİRİMİ FİYATLAMALARI DEĞİŞTİ

Tutanaklar öncesinde para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Haftanın üçüncü işlem gününe 2024 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yükselerek 2030 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2022 dolar, en yüksek ise 2032 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Güne 2012 liradan başlayan gram altın 2021 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın şu sıralarda 2020 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2008 lira seviyesi test edildi.

SERT YÜKSELİŞİN NEDENİ BELLİ OLDU

Yurt dışında ons altın fiyatındaki yukarı yönlü seyir gram altının rekor seviyeye yükselmesine yol açıyor. Son zamanlarda döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket de gram altını destekliyor.