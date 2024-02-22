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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.51 oranında yükselişle 9359 puan seviyesinden başladı.

22.02.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.51 oranında yükselişle 9359 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.60 oranında artışla 9368 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.30 oranında yükselişle 10672 puan, sanayi endeksi yüzde 0.28 oranında artışla 11435 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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