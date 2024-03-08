Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.33 oranında yükselişle 9084 puan seviyesinden başladı.
08.03.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.33 oranında yükselişle 9084 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.30 oranında yükselişle 9085 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.18 oranında düşüşle 9690 puan, sanayi endeksi yüzde 0.56 oranında yükselişle 14496 puan seviyesinde hareket ediyor.