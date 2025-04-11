Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,91 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.352,49 puana çıktı.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,85 ile turizm, en fazla kaybettiren yüzde 1,47 ile spor oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kazanarak 9.338,58 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında sık değişikliğe gitmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanacağına yönelik endişeler, risk algısını yüksek seviyede tutuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.