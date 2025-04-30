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Çin'de imalat faaliyetleri iki yılın en düşüğünde

Çin'de imalat faaliyetleri son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

30.04.2025 - 09:19 | | Foreks Haber
Çin'de imalat faaliyetleri iki yılın en düşüğünde

Çin'in imalat faaliyetleri, ABD ile tırmanan ticaret savaşının ikili ticarete zarar vermesiyle Nisan ayında beklenenden daha fazla düşerek son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Çin ekonomisi, ABD'nin yüksek gümrük tarifelerinin ülkenin fabrikalarındaki ihracat siparişlerini ve üretimi vurmasıyla ticaret savaşından ilk büyük hasar işaretlerini gösterdi.

Çin'in fabrikalarındaki faaliyetlerin yakından izlendiği imalat sektörüne yönelik resmi satın alma yöneticileri endeksi, Mart ayında kaydedilen 50,5 değerinden keskin bir düşüşle Nisan ayında 49 olarak gerçekleşti. Endeksin 50 veya üzerinde olması fabrika faaliyetlerinin genişlediğini, 50'nin altında olması ise daraldığını gösteriyor.

Nisan ayı değeri Aralık 2023'ten bu yana görülen en zayıf değer oldu. İmalat PMI'nın Nisan'da 49,8 olması bekleniyordu.

Benzer şekilde, Caixin/S&P Global imalat PMI Nisan ayında bir önceki ayki 51,2 seviyesinden 50,4'e gerileyerek ılımlı bir genişlemeye işaret etti ve analistlerin 49,8 olan tahmininden daha iyi bir seviyede gerçekleşti.

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