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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 1.430,83 puana geriledi.

10.08.2021 - 13:09 | | AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,78 puan azalışla 1.430,83 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 2,90 ile spor oldu.

Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirtti.

Yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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