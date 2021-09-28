Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,97 puan azalışla 1.380,77 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,61 ile spor oldu.

Analistler, dünya genelinde tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzındaki yetersizlik ve artan hammadde fiyatları nedeniyle küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını ifade etti.

Brent petrolün varil fiyatının, arz tarafındaki olumsuzluklarla artış eğilimini sürdürerek 79,9 dolarla Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine yükselmesi ve doğal gaz fiyatının Avrupa'da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının tedirginlikleri artırdığını belirten analistler, piyasalarda ülke ve sektör bazlı farklılaşmaların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.