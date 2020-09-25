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25.09.2020 - 13:15 | | AA

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 değer kazanarak 1.131,52 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,96 puan artışla 1.131,52 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,50 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile inşaat oldu.

Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından bugün de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini bildirdi.

BDDK, bugünkü kararı ile bankaların, vadede TL alım ya da satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı.

Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasaları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.

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