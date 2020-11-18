Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,18 puan artışla 1.278,91 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile turizm oldu.

Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin, ekonomide duruşa sebep olacak kadar yoğun olmamasıyla pay piyasalarında risk iştahının arttığını bildirdi.

Öğleden sonra, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 puanın direnç, 1.268 ve 1.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.