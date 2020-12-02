Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.05 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,09 puan artışla 1.335,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, öğleden sonra ABD'de özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.290 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.