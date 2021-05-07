Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,77 puan artışla 1.433,50 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,61 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,51 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerine paralel faiz oranlarının artabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın pay piyasalarında alıcılı seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.