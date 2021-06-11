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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 1.460,84 puana yükseldi.

11.06.2021 - 13:27 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,16 puan artışla 1.460,84 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, sanayi üretiminin aylık bazda azalmasına karşın yıllık bazda beklentilerden iyi gelmesiyle pozitif seyrine devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda, mart ayına kıyasla yüzde 0,9 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 65,2 artış oldu.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyordu. Nisan döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 61,8 artacağını öngörülmüştü.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası küresel pay piyasalarında enflasyonun geçici olabileceğine yönelik fiyatlamaların öne çıktığını söyledi. 

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, öğleden sonra yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti. 

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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