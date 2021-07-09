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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak 1.374,08 puana yükseldi.

09.07.2021 - 13:12 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,10 puan artışla 1.374,08 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 712 milyon dolardan 1 milyar 734 milyon dolara revize edildi.

Analistler, önceki gün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu anımsatarak, bu belirsizliklere Kovid-19 salgını endişelerinin de eklenmesi ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti. 

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Fed'in para politikası raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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