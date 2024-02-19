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Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.77 oranında yükselişle 9322 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

19.02.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa haftaya rekorla başladı

Borsada rekor serisi sürüyor. Geçen hafta cuma günü 9300 puanı aşan BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe rekor seviyeden başladı. 

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.77 oranında yükselişle 9322 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu. 

Açılışın ardından endeks 9404 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 1.57 oranında yükselişle 9394 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 3.39 oranında yükselişle 10506 puan, sanayi endeksi yüzde 1.34 oranında artışla 14703 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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