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Borsa ilk yarıda geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybederek 1.406,85 puana geriledi.

18.06.2021 - 13:22 | | AA
Borsa ilk yarıda geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,30 puan azalışla 1.406,85 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile madencilik oldu.

Analistler, Fed'in enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonları ile varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesine piyasaların ilk tepkisinin olumsuz olduğunu bugün ise yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olunmasının beklendiğini aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Euro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısı ile oynaklığı artan emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. 

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