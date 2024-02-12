Borsa İstanbul’dan rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.98 oranında yükselişle 9134 puan seviyesinden başladı. Böylece endeks yeni bir açılış rekoru kırmış oldu.

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Açılışın ardından BIST 100 endeksi 9159 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralarda endeks yüzde 1.02 oranında yükselişle 9139 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.78 oranında yükselişle 9887 puan, sanayi endeksi yüzde 1.85 oranında artışla 14157 puan seviyesinde hareket ediyor.

GEÇEN HAFTAYI REKORLA KAPATMIŞTI

BIST 100 endeksi cuma günü 9045 puan seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmış ve haftayı bu seviyeden kapatmıştı.