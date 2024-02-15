Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.46 oranında yükselişle 9113 puan seviyesinden başladı.
15.02.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.46 oranında yükselişle 9113 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.96 oranında yükselişle 9159 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.38 oranında artışla 10186 puan, sanayi endeksi yüzde 1.24 oranında yükselişle 14279 puan seviyesinde hareket ediyor.