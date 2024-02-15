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'Enflasyona dönüş yolu inişli çıkışlı olacak'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, ocak ayında beklenenden daha yüksek gerçekleşen enflasyonun ABD'nin %2 enflasyona dönüş yolunun inişli çıkışlı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

15.02.2024 - 09:27 | | Foreks Haber
'Enflasyona dönüş yolu inişli çıkışlı olacak'

Barr, National Association for Business Economics konferansında yaptığı konuşmada Fed'in "%2 enflasyona giden yolda ilerlediğimizden emin olduğunu" söyledi belirtirken, "Ancak ocak ayı raporu, %2 enflasyona giden yolun inişli çıkışlı olabileceğini hatırlatıyor" diye konuştu.

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"Federal fon oranını düşürme sürecine başlamadan önce iyi verilerin devam ettiğini görmemiz gerekiyor" diyen Barr, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed politika yapıcıları tarafından savunulan faiz oranlarını düşürmeye yönelik "dikkatli yaklaşımı" desteklediğini belirtti.

Barr, "Başkan Powell'ın son basın toplantısında belirttiği gibi, FOMC'deki meslektaşlarım ve ben %2 enflasyona giden yolda olduğumuzdan eminiz, ancak federal fon oranını düşürme sürecine başlamadan önce iyi verilerin devam ettiğini görmemiz gerekiyor. Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda politikanın normalleştirilmesine yönelik dikkatli bir yaklaşım olarak adlandırdığı şeyi tamamen destekliyorum" dedi.

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