Borsa 10 bin puanı aştı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken, günü 9.948,51 puandan tamamladı.

Haberin Devamı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,45 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.972,96 puana çıktı. BIST 100 endeksi açılış sonrasında 10.000 puan olan kritik eşiği de aştı. BIST 100 endeksi 10.086 puan seviyesine kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.