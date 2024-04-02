Borsada 1 yılda yatırımcı sayısı yüzde 90'ı aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) açıkladığı verilere göre mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8.225.125 kişi oldu.

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Aynı dönemde bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artarak 15.667.064 olurken, bakiyeli yatırımcı sayısı ise yüzde 58,19 artarak 11.351.544 kişi oldu ve kayıtlı yatırımcı sayısı 34.763.775 kişiye ulaştı.