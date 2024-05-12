Borsada yatırımcı sayısı arttı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde borsada yatırımcı sayısı halka arzlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.
12.05.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 864 bin 6 kişi arttı.
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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden 8 milyon 570 bin 847'ye çıktı.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,26 trilyon TL'den 14,28 trilyon TL'ye yükseldi.