Borsada yatırımcı sayısı arttı

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 864 bin 6 kişi arttı.

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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden 8 milyon 570 bin 847'ye çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,26 trilyon TL'den 14,28 trilyon TL'ye yükseldi.