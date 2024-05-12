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Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı arttı
Haberler Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı arttı

Borsada yatırımcı sayısı arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde borsada yatırımcı sayısı halka arzlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.

12.05.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısı arttı

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 864 bin 6 kişi arttı.

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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden 8 milyon 570 bin 847'ye çıktı. 

Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,26 trilyon TL'den 14,28 trilyon TL'ye yükseldi. 

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