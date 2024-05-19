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Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısında artış devam etti
Haberler Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısında artış devam etti

Borsada yatırımcı sayısında artış devam etti

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı halka arzlarla birlikte önceki hafta başlayan artışını geçen hafta da devam ettirdi.

19.05.2024 - 11:05 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısında artış devam etti

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 17 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 193 bin 552 kişi arttı.

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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 570 bin 847 seviyesinden 8 milyon 614 bin 243'e çıktı. 

Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,28 trilyon TL'den 14,59 trilyon TL'ye yükseldi.

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