Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorsada yatırımcı sayısında düşüş sona erdi
HaberlerUzmanparaBorsada yatırımcı sayısında düşüş sona erdi

Borsada yatırımcı sayısında düşüş sona erdi

Pay senedi yatırımcı sayısı yeni halka arzlarla birlikte 9 hafta süren düşüşünü sonlandırdı.

18.02.2024 - 09:43 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısında düşüş sona erdi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı dokuz hafta süren düşüşünü, yeni halka arzların başlamasıyla birlikte geride kalan haftada sonlandırdı. 

Haberin Devamı

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 16 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 528 bin 501 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436'dan 7 milyon 728 bin 937'ye çıktı. 

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,9 trilyon TL'den 12,35 trilyon TL'ye yükseldi. 

Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇin Merkez Bankası faizi değiştirmediHaberi Görüntüle
CANLI ANLATIM | Alanyaspor - Adana Demirspor

CANLI ANLATIM | Alanyaspor - Adana Demirspor

Türkiye'nin konuştuğu tekel bayi vahşetinde ilk duruşma yarın görülecek

Türkiye'nin konuştuğu tekel bayi vahşetinde ilk duruşma yarın görülecek