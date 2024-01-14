Moody's, Türkiye'nin not görünümünü yükseltti

Moody's'den yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notu "B3" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı. Piyasalarda beklenti de kredi notunun değişmeyeceği, görünümün "pozitif"e çıkacağı şeklinde oluşmuştu.

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Moody's görünümün "pozitif"e doğru değişmesinin ana nedeninin ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş olduğunu belirterek "Bu, sürdürüldüğü takdirde Türkiye'nin önemli makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması olasılığını önemli ölçüde artırır" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "Manşet enflasyonun yakın vadede daha da artması muhtemel olsa da enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler var. Bu da para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi. Parasal sıkılaştırma aynı zamanda Türkiye'nin büyük dış dengesizliğinin azaltılması ve merkez bankasının döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını da artırıyor. Her ikisi de ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacak. Yönetişim hususları bu derecelendirme eyleminin temel itici gücüdür" denildi.

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Moody's, "B3" notunun onaylanmasının bir yandan Türk ekonomisinde çözülmesi zaman ve politika tutarlılığı gerektiren büyük birikmiş dengesizlikleri, diğer yandan ise nispeten yüksek kişi başına düşen GSYH ve ekonomik büyüme gibi ekonomik gücünü yansıttığını belirtti.

Moody's dış açıktaki azalmanın 2024'te daha da hızlanmasını tüm yıl açığının 40 milyar doların (GSYH'nin %3,3'ü) altında olmasını bekliyor.