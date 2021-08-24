Borsadaki şirketlerin karı arttı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2021'in ilk yarısında elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 121,9 artarak iki katını aştı. Böylece 2020'nin ilk yarısında 35 milyar 262 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde 78 milyar 246 milyon liraya çıktı.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 97 şirketten 85'i net kar elde etti, 12'si ise zarar yazdı.

Söz konusu şirketlerden ilk yarıda en fazla net kar elde eden ise 5 milyar 801 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu.

Net karda Ereğli Demir ve Çelik'i; 5 milyar 453 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 311 milyon lirayla Koç Holding, 4 milyar 132 milyon lirayla Akbank, 4 milyar 49 milyon lirayla İş Bankası, 3 milyar 685 milyon lirayla Yapı ve Kredi, 3 milyar 464 milyon lirayla Sabancı Holding, 3 milyar 188 milyon lirayla Enka İnşaat, 2 milyar 819 milyon lirayla Ford Otosan ve 2 milyar 743 milyon lirayla da Şişe ve Cam Fabrikaları izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 596 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus'un ardından 418 milyon lirayla Global Yatırım Holding ve 297 milyon lirayla Net Holding geldi.

Kar artışında liderlik Ereğli Demir ve Çelik'te

İlk kez geçen yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan ve birçok avantaj ve dezavantajı da beraberinde getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şirket karlılıklarına da yansıdı. Bu süreçte şirketlerin birçoğunun süreci avantaja çevirerek karlılıklarını önemli ölçüde artırdığı, sektörel farklılaşmanın belirginleştiği görüldü.

Dünya çapında tedarik sıkıntılarının yaşandığı çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları, bu yılın ocak-haziran döneminde 2020'nin aynı dönemine göre net karını miktar bazında en çok artıran şirket oldu. Şirket, 2020'nin ilk yarısında 868 milyon lira düzeyinde bulunan net karını 2021'in aynı döneminde 5 milyar 801 milyon liraya çıkardı.

Tüpraş geçen yılın ilk yarısında 2 milyar 450 milyon lira düzeyinde bulunan zararını, bu yılın aynı sürecinde 939 milyon liralık kara çevirirken, Garanti Bankası 2 milyar 222 milyon liralık net kar artışı elde etti.

Bu süreçte zararını en çok azaltan şirket ise Türk Hava Yolları oldu. Salgın kaynaklı uçuş talebinin azalması ve dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 4 milyar 257 milyon lira zarar yazan şirket, bu yılın aynı döneminde bu zararı 4 milyar 198 milyon lira azaltmayı başardı. Şirketin net zararını azaltmasında, kargo gelirlerindeki artış etkili oldu.

Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket VakıfBank oldu. Bankanın geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 241 milyon lira olan karı, 2021'in ilk yarısında 1 milyar 831 milyon lira azalarak 1 milyar 410 milyon liraya geriledi.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Oyak Çimento'nun aldığı görüldü. Söz konusu dönemde, şirketin net karı 1 milyon 365 bin lira seviyesinden 290 milyon liraya ulaştı.

4 şirket ilk 10'dan çıktı

Net kar büyüklüğü açısından 2019'un ocak-haziran döneminde ilk 10'da yer alan şirketlerden 4'ü, bu yılın ilk yarısında listede yer alamadı.

Koç Holding, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Sabancı Holding, Aselsan, Halk Bankası ve Turkcell, 2020'nin ilk yarısında en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın ilk yarısında söz konusu listeden VakıfBank, Aselsan, Halk Bankası ve Turkcell çıkarken, bu şirketlerin yerine Ereğli Demir ve Çelik, Enka İnşaat, Ford Otosan ile Şişe ve Cam Fabrikaları girdi.