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Borsalardan Bitcoin çıkışı arttı

Kripto para birimlerinde satış rüzgarı bir türlü dinmiyor. Son günlerde yükseliş trendi içerisine girerek 39 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin geçtiğimiz gün sert düştü. Lider coin yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Öte yandan kripto para analiz firması Santiment geçtiğimiz hafta 1.5 milyar doların üzerinde Bitcoin’in borsalardan taşındığını açıkladı. İşte detaylar…

03.02.2022 - 09:44 | | UZMANPARA
Borsalardan Bitcoin çıkışı arttı

10 Kasım tarihinde 69 bin doları gördükten sonra ayı piyasasına giren Bitcoin’de yatırımcılar yönü tayin etmede zorlanıyor. Bitcoin son günlerde yükseliş trendi içerisine girerek 39 bin doların üzerine çıksa da geçtiğimiz gün gerçekleşen sert satışın etkisiyle 36 bin dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Bitcoin geçtiğimiz gün yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederken, bugün yüzde 0.74 oranında düşüşle 36 bin 650 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Ethereum ise dün yüzde 4’e yakın düşerek 2 bin 600 dolara kadar geri çekildi. Ethereum bugün yüzde 2.47 oranında azalışla 2 bin 617 dolardan işlem görüyor.

1.5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BITCOIN BORSALARDAN TAŞINDI

Kripto para analiz firması Santiment, Twitter üzerinden yayınladığı bir raporda geçtiğimiz hafta 1.570.000.000 dolar değerinde 40.785 adet Bitcoin’in borsalardan çekildiğini bildirdi.

Ayrıca Santiment borsalarda gerçekleşen bu çekilmenin eylül ayından bu yana en büyük haftalık çıkış olduğunu kaydetti. Santiment soğuk cüzdanlara çekilen kripto paraların devam eden eğiliminin uzun vadede fiyat hareketleri için iyi olduğunu açıkladı.

Borsalardan Bitcoin çıkışı arttı

PİYASADA KORKU EĞİLİMİ HAKİMİYETİNİ KORUYOR

24 Ocak tarihinde 33 bin dolar seviyesinin altını gördükten sonra yönünü yukarı çeviren Bitcoin’de yatırımcılar arasındaki duyarlılık düşük kalmaya devam ediyor. Kripto korku ve açgözlülük endeksi 20 puan ile aşırı korku bölgesinde yer alıyor. 0 ile 100 arasında değer alabilen endeks 0’a yaklaştıkça korku, 100’e doğru ilerledikçe açgözlülük anlamını taşıyor.

Sermaye değeri bakımından piyasanın lideri Bitcoin, 10 Kasım’da ulaştığı 69 bin dolarlık tarihi zirve seviyenin yüzde 44 oranında altında işlem görüyor.

41 BİN 500 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Son günlerde 36 bin dolar ile 39 bin dolar seviyesi arasında sıkışan Bitcoin’de ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe’nin geçtiğimiz günkü analizi dikkat çekiyor. Michaël van de Poppe’a göre Bitcoin’de somut iyileşmelerin onaylanabilmesi için fiyatın 41 bin 500 dolar seviyesine ulaşması gerekiyor.

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