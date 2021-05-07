British Airways hükümetten yeşil ışık bekliyor

İspanyol havacılık grubu IAG’den (International Airlines Group) yapılan açıklamada, İngiltere’de uluslararası seyahatler için çok yoğun talebin olduğu, İngiliz hükümetinin yeni tip koronavirüs salgınında güvenli görülen ülkelerin belirlenerek bir “seyahat koridoru” oluşturması gerektiğini bildirdi.

IAG açıklamasında, karantinaya ve defalarca Kovid-19 testi yapılmasına dayalı sistem yerine daha basit, hesaplı ve uygun bir test sisteminin uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası yolcular için Kovid-19 test ve aşılamalarını gösteren dijital geçiş belgelerinin uygulanabileceği de kaydedildi.

British Airways, Aer Lingus, Iberia Express, LEVEL and Vueling şirketlerini bünyesinde bulunduran IAG, 2021 yılının ilk çeyreğinde 1,14 milyar euro (1,4 milyar dolar) operasyon zararı açıkladı.

Grubun 2020 yılının ilk çeyreğinde geliri 4,6 milyar euro seviyesindeydi. IAG, 2020 yılının tamamında 7,43 milyar euro zarar açıklamış, 13 bin BA çalışanın işine son vermişti.

İngiltere’de halihazırda uluslararası tatil amaçlı seyahatlere izin verilmiyor. İngiliz hükümetinin yakında İngiltere’de tatil amaçlı uluslararası seyahatler için izin verilecek “yeşil listedeki” ülkeleri açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 17 Mayıs tarihinden itibaren bazı ülkelere tatil amaçlı uçuşlar için izin verilebileceğini açıklamıştı.