Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBrooks'tan kritik Türk lirası değerlendirmesi
HaberlerUzmanpara Haberleri Brooks'tan kritik Türk lirası değerlendirmesi

Brooks'tan kritik Türk lirası değerlendirmesi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, son dönemde Türk lirası hakkında yapılan yorumları "gevezelik" olarak nitelendirerek, "Bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor." değerlendirmelerini yaptı.

25.10.2021 - 06:54 | | AA
Brooks'tan kritik Türk lirası değerlendirmesi

Brooks, sosyal medya hesabından Türk bankalarının ve şirketlerinin orta ve uzun vadeli borç çevirme oranlarına ilişkin yaptığı grafikli paylaşımda, "Türk lirasındaki son değer kaybı, Türkiye'de finansal istikrar riski hakkında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye'nin finansal sektörü ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan daha büyük bir şok olan Ağustos 2018'deki ani duruştan başarıyla çıktığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki şirketler bunu makul yenileme oranlarıyla atlattı. Şimdi yine yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Dolar/TL'de yaşanan hareketlilik karşısında yapılan yorumlara ilişkin de bir paylaşımda bulunan Brooks, şunları kaydetti:

"Şu sıralar Türk lirası hakkında her türlü panik gevezelikleri yapılıyor. Hatta bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor."

Brooks, Türkiye'de özellikle 2018 ve 2020'de aşırı kredi büyümesinin cari açığı genişletirken, Türk lirasının düşmesine neden olduğu durumların yaşandığını belirterek, "Bu farklı. Piyasalar kayıtsız ve bir uyarı sinyali aldı. Bu bir yeniden fiyatlandırma ve 2018 veya 2020'den çok daha küçük bir şok." görüşünü paylaştı.

Anadolu Isuzu’dan İsviçre’ye teslimat

Anadolu Isuzu’dan İsviçre’ye teslimat

Emtialardaki dalgalanma endişeye neden oluyor

Emtialardaki dalgalanma endişeye neden oluyor

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Kağıthane'de korku sokağı

Kağıthane'de korku sokağı

Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Son dakika: Kamu bankalarından faiz indirimi!

Son dakika: Kamu bankalarından faiz indirimi!

Trafiğe 9 ayda 913 bin 169 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe 9 ayda 913 bin 169 aracın kaydı yapıldı

Çin'de laboratuvarda patlama! Can kayıpları var

Çin'de laboratuvarda patlama! Can kayıpları var

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kağıthane'de korku sokağı

Kağıthane'de korku sokağı

Sıradaki Haber
Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

Sıradaki Haber
Merkel'in emeklilik sonrası planı ne olacak?

Merkel'in emeklilik sonrası planı ne olacak?

Sıradaki Haber
Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Sıradaki Haber