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BTCChina kripto para işlemlerini durduruyor

Çin'in ilk kripto borsası BTCChina kripto para işlemlerini durduruyor.

23.06.2021 - 08:05 |
BTCChina kripto para işlemlerini durduruyor

Çin medyasında yer alan habere göre ülkenin ilk ve en uzun geçmişe sahip kripto borsası olan BTCChina Çin hükümetinin son dönem politikası nedeniyle kripto para işlemlerini sonlandırma kararı aldı.

2011 yılında Şangay'da kurulan BTCChina, dünyanın önde gelen dijital varlık işlem platformlarından biriydi. Kuruluşun Singapur birimi ZG.COM'un ise Dubaili bir kripto fonu tarafından devralınacağı ifade edildi.

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