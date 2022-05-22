Altın fiyatlarında sert hareket

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında 3 yıl sonra ilk kez faiz artırmaya başlamasıyla düşüşe geçmişti. Nisan sayında da Fed’in 50 baz puan faiz artırmasıyla birlikte güvenli liman altına olan talep azalmıştı.

TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Fed’in sıkı para politikasına geçmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselişe geçmişti. Tahvil faizi 9 Mayıs tarihinde yüzde 3.203 seviyesini aşarak 3 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu tarihten sonra ise tahvil faizinde düşüş görüldü.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLİYOR

Öte yandan ABD tahvil faizlerinin geçtiğimiz haftalarda yükseliş kaydetmesiyle birlikte dolar küresel çapta değer kazanmıştı. 6 majör ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi geçen hafta cuma günü 105.005’i aşarak 20 yılın rekorunu kırmıştı.

Bu hafta ise dolar endeksinin gerilemesiyle birlikte altının ons fiyatı yönünü yukarı çevirdi. Dolar endeksi 203.657’ye inerek son 2 haftanın en düşük seviyesine geldi.

ONS ALTIN 4 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİNİ BOZDU

Haftaya 1811 dolardan başlayan ons altın perşembe günü sert yükseliş kaydederek 1849 doları aştı. Ons altın cuma günü de primli seyrini sürdürerek haftayı 1846 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.12 oranında kazandırdı. Böylelikle primli bir seyir izleyen ons altında 4 haftalık düşüş serisi bozulmuş oldu.

RESESYON ENDİŞESİ YATIRIMCILARI ALTINA YÖNLENDİRİYOR

Öte yandan Fed başta olmak üzere merkez bankalarının yükselen enflasyona karşı sıkı para politikası uygulaması ekonomilerin resesyona girebileceği endişesini artırıyor. Olası bir durgunluk durumuna karşı yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yöneldiği görülüyor. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş da altın fiyatlarına destek vermeye devam ediyor.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Yurt içinde ise gram altın dolar kurundaki yükseliş ve ons altındaki primli seyrin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi.

Haftaya 902 liradan başlayan gram altın tüm işlem günlerinde primli seyretti. Cuma günü 949 liraya kadar çıkarak sert yükseliş kaydeden gram altın haftayı 942 liradan tamamladı.