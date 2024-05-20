'Bu yaz bir faiz indirimi mümkün'

Para Politikası Kurulu'nun bir üyesi olarak yapacağı son oylama öncesinde konuşan Broadbent, faiz belirleyicilerinin politikanın duruşu hakkındaki öngörüleri ne olursa olsun gelen verilerden öğrenmeye devam edeceklerini söyledi.

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Broadbent, "Eğer işler tahminleriyle gelişmeye devam ederse - politikanın bir noktada daha az kısıtlayıcı hale gelmesi gerekeceğini gösteren tahminler - o zaman banka faizinin yaz boyunca bir süre düşürülmesi mümkündür" dedi.

Broadbent bu ay sonunda görevinden ayrılacak.