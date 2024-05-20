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Uzmanpara 'Bu yaz bir faiz indirimi mümkün'
Haberler Uzmanpara 'Bu yaz bir faiz indirimi mümkün'

'Bu yaz bir faiz indirimi mümkün'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent bu yaz bir faiz indiriminin gelmesinin mümkün olduğunu söyledi.

20.05.2024 - 13:21 | | Foreks Haber
'Bu yaz bir faiz indirimi mümkün'

Para Politikası Kurulu'nun bir üyesi olarak yapacağı son oylama öncesinde konuşan Broadbent, faiz belirleyicilerinin politikanın duruşu hakkındaki öngörüleri ne olursa olsun gelen verilerden öğrenmeye devam edeceklerini söyledi.

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Broadbent, "Eğer işler tahminleriyle gelişmeye devam ederse - politikanın bir noktada daha az kısıtlayıcı hale gelmesi gerekeceğini gösteren tahminler - o zaman banka faizinin yaz boyunca bir süre düşürülmesi mümkündür" dedi.

Broadbent bu ay sonunda görevinden ayrılacak.

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