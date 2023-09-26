'Bu yıl bir faiz artırımı daha olur'

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisindeki şaşırtıcı esneklik göz önüne alındığında Fed'in muhtemelen faiz oranlarını 25 baz puan daha artırması ve faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutması gerektiğini söyledi.

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Wharton School of Business'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Kashkari, "Eğer ekonomi temelde bizim fark ettiğimizden çok daha güçlüyse bu bana faizlerin muhtemelen biraz daha yükselmesi ve ardından işleri soğutmak için daha uzun süre yüksek tutulması gerektiğini söyleyecektir" dedi.

Kashkari çoğu Fed politika yapıcısının bu yıl bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını beklediğini ve "Ben de bu kişilerden biriyim" dedi.

Kashkari enflasyonun gelecek yıl beklendiği gibi düşmesi halinde Fed'in politikanın çok fazla sıkılaşmasını önlemek için faizleri düşürmesi gerekeceğini söyledi. Ancak Kashkari, Fed'in şimdiye kadarki faiz artışlarına rağmen tüketici harcamalarının bu kadar iyi dayanmasının kendisini şaşırttığını da söyledi.