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'Bu yıl faiz indirimi olası değil'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus, ECB'nin bu yıl veya gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmesinin olası olmadığını söyledi.

28.07.2023 - 13:58 |
'Bu yıl faiz indirimi olası değil'

Simkus, ECB'nin mevduat faiz oranının zirvede ya da zirveye yakın olduğunu ve verilerin eylül ayında ya da daha sonra başka bir faiz hareketine ihtiyaç olup olmadığını belirleyeceğini vurguladı.

Litvanya Merkez Bankası Başkanı konuşmasında, mevcut ortamı resesyon olarak adlandırmayacağını aksine verilerin ekonomide "yumuşak inişe" işaret ettiğini de belirtti.

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