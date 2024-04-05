'Bu yıl faiz indirimine gerek kalmayabilir'

Kashkari, Pensions & Investments'a verdiği röportajda, "Enflasyonun yatay seyrettiğini görmeye devam edersek o zaman bu faiz indirimlerini yapmamız gerekip gerekmediğini sorgulamama neden olur. Şu anda ekonomide çok büyük bir ivme var" dedi.

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Kashkari, enflasyonun umulandan daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde Fed'in gösterge politika faizini mevcut %5,25-%5,50 aralığında daha uzun bir süre tutacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

Kashkari bunun yine de işe yaramaması halinde daha fazla faiz artışının "masanın dışında olmadığını, ancak şu anda bildiklerimiz göz önüne alındığında olası bir senaryo da olmadığını" söyledi.