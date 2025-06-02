'Bu yıl faiz indirimleri yapılması mümkün'

Waller, Trump'ın ithalat vergisi artışlarına bağlı olarak enflasyon baskılarındaki artışın kalıcı olma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Politika faizini belirlerken yakın vadede enflasyon üzerindeki herhangi bir tarife etkisini incelemeyi destekliyorum" dedi.

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Waller, "Gümrük tarifelerinin olasılıklar aralığının alt ucuna yerleşmesi ve hala sağlam bir istihdam sektörü ile temel enflasyonun %2 hedefimize doğru ilerlemeye devam etmesi halinde, bu yılın ilerleyen dönemlerinde 'iyi haber' faiz indirimlerini destekleyeceğim" dedi.

Waller, "Neyse ki, güçlü iş gücü piyasası ve Nisan ayına kadar enflasyonda kaydedilen ilerleme, merkez bankasının faiz oranları konusunda ne yapması gerektiğine karar vermeden önce ticaret müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağını ve ekonominin nasıl gelişeceğini görmek için bana ek zaman veriyor" diye konuştu.

Waller, ekonominin şimdiye kadar gümrük vergilerinden çok az etkilendiğini, ancak bunun değişebileceğini söyledi. Waller, "2025'in ikinci yarısında ekonomik faaliyet ve istihdam üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde ise yukarı yönlü riskler görüyorum, ancak bu risklerin nasıl gelişeceği ticaret politikasının nasıl gelişeceğine büyük ölçüde bağlı. Daha yüksek gümrük vergileri harcamaları azaltacak ve işletmeler de buna kısmen üretimi ve maaş bordrolarını azaltarak yanıt verecektir" dedi.